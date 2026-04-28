Diputados acompañó la entrega del título Doctor Honoris Causa a Ricardo Gil Lavedra en la UADER

En una ceremonia encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio y que contó con la participación del presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, la institución académica otorgó el título de Doctor Honoris Causa a Ricardo Gil Lavedra. Hubo reconocimientos a sus aportes en la consolidación de la justicia y la continuidad democrática.

Este lunes 27, en el Auditorio «Amanda Mayor» del Rectorado de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), se realizó el acto de entrega del título honorífico Doctor Honoris Causa a Ricardo Gil Lavedra. La distinción reivindicó la trayectoria del jurista en su compromiso con el fortalecimiento de la democracia y la consolidación del Estado de Derecho en Argentina.

El gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, encabezó la ceremonia, junto al rector de la institución, Luciano Filipuzzi.

El presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein , acompañado del diputado Silvio Gallay, entregaron a Gil Lavedra una plaqueta de reconocimiento y la Declaración de Interés, aprobada por el cuerpo legislativo. El proyecto, autoría de Gallay, resalta los méritos académicos, científicos y éticos del jurista, a quien considera «un partícipe indispensable de la vida democrática del país». Además, las diputadas Carolina Streitenberger, Gabriela Lena, Noelia Taborda y Liliana Salinas presenciaron el evento en respaldo a la condecoración.

El Consejo Superior de UADER otorgó esta máxima distinción académica tras una propuesta impulsada por la Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT). La resolución institucional fundamenta el título en la «extensa trayectoria en la función judicial» y la «comprometida actuación en la vida pública» del jurista. El documento resalta que “su aporte al fortalecimiento de la democracia constituye un mérito de especial significación para el sistema universitario público”.

Participaron de la ceremonia la vicegobernadora Alicia Aluani, así como también funcionarios provinciales, legisladores nacionales y provinciales; autoridades del Poder Judicial; del ámbito universitario; funcionarios provinciales; organizaciones vinculadas a derechos humanos; representantes de colegios profesionales; docentes; estudiantes y público en general.

Clase magistral

Como cierre del evento, el homenajeado ofreció una conferencia magistral titulada «El Juicio a las Juntas y la transición democrática». En su disertación, el jurista abordó la relevancia histórica del proceso judicial de 1985, el cual integró como miembro de la Cámara Federal. Gil Lavedra analizó cómo este proceso permitió juzgar a las Juntas Militares y establecer estándares internacionales perdurables en materia de verdad y justicia.

La actividad estuvo acompañada por una transmisión especial de radio streaming de Diputados Medios.

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