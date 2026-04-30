Importantes avances en el Salón del Gremio Municipal de Feliciano

Durante la mañana de este jueves, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, junto a la Secretaria de Gobierno, Anabella Ferreras, recorrió el salón que los compañeros y compañeras están construyendo en calle Paraná.

«Pudimos observar los avances en cocina y sanitarios, juntamente con los materiales y accesorios acopiados», puntualizó al respecto Arévalo, agregando que «en un gran esfuerzo, estamos contentos de los avances que se van llevando a cabo».

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