El Municipio sanjosesino continúa con trabajos de mejoramiento en caminos rurales

El Presidente Municipal, Gustavo Bastian, supervisó los trabajos de mejoramiento que se llevan adelante sobre caminos rurales de la ciudad, en un sector lindante a la Escuela N° 6 “Martín Rodríguez”.

Las tareas se desarrollan con maquinaria pesada perteneciente al parque automotor municipal y cuentan, además, con la colaboración de vecinos del lugar, quienes adquirieron el material necesario para la reparación de este tramo.

Los trabajos implican el reacondicionamiento integral de esta calle rural, que conecta el Camino a Mayo con el Camino El Nacional, favoreciendo la transitabilidad y mejorando las condiciones de circulación para vecinos, productores y la comunidad educativa de la zona.

Asimismo, desde Vialidad Provincial se colabora con el traslado de material que luego es desplegado en la zona de trabajo, fortaleciendo el desarrollo de estas tareas.

Desde el Municipio se continúa trabajando en el mantenimiento y recuperación de caminos rurales, acompañando las necesidades de los distintos sectores de San José.

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