Giorgio respondió consultas y habló de sus objetivos

“Mi idea es la de mejorar el acceso a la justicia en todos sus niveles”, dijo el postulante para ser vocal del STJ. Por otra parte, consideró que las cárceles entrerrianas son “un espanto”.

Se realizó la Audiencia Pública en la que los integrantes de la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado oyeron e interrogaron a Miguel Ángel Giorgio, quien ha sido propuesto por el Poder Ejecutivo para ser vocal del Superior Tribunal de Justicia, integrando la Sala 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal.

El presidente de la Comisión, el senador Lucas Larrarte, preguntó al magistrado cuáles son sus proyectos y en este sentido aseguró: “Mi idea es la de mejorar el acceso a la justicia en todos sus niveles”.

“Mi deseo es, para trazar una política en uno de los poderes del Estado, para hacer un aporte, quiero conocer la problemática de toda la provincia, para ver en qué medida puedo hacer aportes para mejorar”, resaltó.

Unidades penales

Consultado sobre la realidad de las unidades penales en Entre Ríos informó: “He ido a las unidades penales, las he visitado y la actualidad es de espanto. He ido a los pabellones, he recorrido las instalaciones de servicio. Preocupa el lugar donde deben estar, hasta se ha utilizado una capilla para alojar internos”.

Le preguntaron sobre la aplicación del Código Procesal. “Es un sistema nuevo, hay que darle tiempo para que se asiente. Me llamó la atención en los juicios recientes, el tema del resguardo de datos”, acotó, indicando el manejo de datos sobre las víctimas.

Sobre la policía, su funcionamiento y el caso de la Policía Judicial, lo consideró “un viejo tema de discusión”. Recordó experiencias como juez de instrucción en los que tuvo que aportar a la policía, porque no eran objetivos, trayendo aquí una situación que se dio en un caso en el que falleció un cantinero. “Vi fallas en ese caso, falencias en la investigación. No se tomaron medidas fundamentales para el esclarecimiento del hecho”, explicó en detalles agregando que incluso se realizó el entierro sin siquiera extraer el proyectil del fallecido.

“Es un caso que tomo como ejemplo para decir que es necesario contar con una policía judicial”, argumentó.

Juicio abreviado

El senador de Concordia, Angel Giano le preguntó a Giorgio, ante un proyecto que está en el Senado una idea de hacer cambios en el juicio abreviado, si caben algunas modificaciones, sobre todo en lo relacionado a la agresión sexual.

El doctor Giorgio dijo que “son cuestiones que se adoptan en un contexto histórico. Lo veo positivo porque de ningún modo se cercena la posibilidad de hacer una correcta defensa del acusado y abrir los caminos para llegar a la verdad de lo que sucedió. Es un modo de contribuir a la pacificación social, lo veo de ese modo positivo”.

Resaltó el origen del juicio abreviado, que surgió cuando había juicios que no tenían sentido de tomar caminos engorrosos, en algunos casos.

“En este punto, teniendo en cuenta el contexto, hasta lo considero saludable”, opinó y trajo a colación las críticas que han hecho en los últimos meses a los magistrados.

No negó la importancia del sistema abreviado, pero reiteró que “es saludable, más en ese tipo de delitos”