7 consejos para el uso correcto de lentes de contacto

Controle sus ojos al menos una vez por día, considerando cómo se ven (están enrojecidos, secos, etc.) y cómo siente los lentes de contacto.

Antes de tocar sus ojos o manipular los lentes de contacto, lave siempre sus manos con agua y jabón y séquelas con una toalla sin pelusa.

No se refriegue los ojos. Muchas veces lo hacemos sin pensarlo, pero de esta manera se pasa la suciedad y la oleosidad de los dedos a los ojos, e incluso se puede desprender el lente.

Use gotas o lágrimas para evitar que los ojos se resequen. También puede ayudar beber mucho líquido y parpadear con frecuencia, en especial cuando se trabaja frente a la computadora o se mira televisión.

Mantenga buenas prácticas de higiene: Limpie y desinfecte los lentes y el estuche a diario. Nunca los enjuague con agua corriente.

Cumpla con el cronograma estipulado y reemplace los lentes de contacto según lo recomendado por su oftalmólogo.

No utilice los lentes de contacto por un período mayor al indicado.